"Лечче" Шахова без украинца безоговорочно проиграл "Парме" в чемпионате Италии

Команда нашего полузащитника осталась на 17-м месте и всего на одно очко выше зоны вылета

"Парма" дважды огорчила "Лечче" / Фото: Reuters

В понедельник поздно вечером завершился 19-й тур итальянской серии А. Сыграли вчера всего один матч. Команда украинского полузащитника Евгения Шахова уступила на выезде "Парме" со счетом 0:2. Ранее мы писали, как "Ювентус" выиграл у "Ромы" Пауло Фонсеки в гостях в главном матче тура.

29-летний украинец Шахов в этот раз оказался вне заявки "Лечче". А его партнеры в поединке с середняком чемпионата сохранили свои в неприкосновенности в первом тайме, но дважды пропустили мячи во втором. На 57-й минуте отличился Симоне Якопони, а на 72-й все вопросы о победителе снял Андреас Корнелиус. Смотрите видеообзор всего матча "Парма" – "Лечче".

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Читайте расписание, прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии. Победа "Юве" и ничья "Интера" с "Аталантой" позволила команде Роналду выйти в единоличные лидеры.

Успех "Пармы" помог ей подняться на седьмое место Серии А. "Лечче" же остался на 17-й позиции. Коллектив Шахова набрал в 19 матчах всего 15 очков и всего на один пункт опережает "Дженоа" и "Брешию", которые находятся в зоне вылета.

Узнайте, как матч чемпионата Италии задержали на 15 минут из-за кривой линии штрафной площади. "Верона" и "Дженоа" ждали, пока работники стадиона сделают новую разметку.

Смотрите, как Евгений Шахов забивал мяч в форме сборной Украины

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