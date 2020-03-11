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Лег под нож в Лондоне: игроку сборной Украины сделали операцию, и он не выйдет против Франции

11 марта, 14:41

Елена Павлова

Опорник "Шахтера" пропустит еврокубковое противостояние с "Вольфсбургом"

Сегодня утром полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко в Лондоне перенес операцию на колене. Причиной хирургического вмешательства стало повреждение мениска. Ранее мы сообщали, что "Шахтер" улетел на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, а лидер полузащиты "горняков" пропускает поединок с "Вольфсбургом" из-за травмы.

По информации медицинского департамента донецкого клуба, приблизительные сроки восстановления при такой травме, как у Степаненко, – около одного месяца. Так что он пропустит и ответный еврокубковый матч с "Вольфсбургом" в Харькове 19 марта, и товарищеские игры сборной Украины с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта).

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Напомним, что у "Шахтера" произошло пополнение перед матчем Лиги Европы. Полузащитники Алан Патрик и Марлос восстановились после повреждений и тренируются вместе со всеми, а Манор Соломон постепенно набирает кондиции и проходит процесс реабилитации с частичной работой в общей группе. Индивидуально под руководством клубных физиотерапевтов занимался Александр Пихаленок.

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Также мы писали, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" пройдет без зрителей. Трибуны на "Фольксваген-Арене" закрыли из-за угрозы распространения коронавируса.

Смотрите, как Степаненко забивал "Бенфике" в Лиге Европы

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операция колено восстановление Лига Европы Шахтер Донецк Тарас Степаненко

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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