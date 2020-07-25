Легенда "Барселоны" Хави заразился коронавирусом в Катаре и был изолирован

Легендарный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес, который на данный момент является тренером катарского клуба "Аль-Садд", заразился коронавирусом. Об этом чемпион мира и Европы сообщил на своей странице в Instagram. Ранее легенда "Барселоны" с супругой пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом.

"Результат теста на коронавирус оказался положительным. К счастью, я в полном порядке, но, следуя протоколу, буду находиться на самоизоляции, пока не вылечусь. Я вернусь к привычному графику и буду работать с огромным желанием, как только врачи позволят мне это сделать. Обнимаю всех, и до скорой встречи на футбольных полях!" — написал Хави.

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А ранее мы сообщали, что Хави, которого ждут в "Барселоне", продлил контракт с "Аль-Саддом". Наставник возглавляет катарский клуб с 2019 года. Однако новый договор содержит опцию, позволяющую 40-летнему испанскому специалисту впоследствии уйти в "Барселону". Напомним, что Хави является воспитанником академии каталонского клуба и четыре раза выигрывал с ним Лигу чемпионов.

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Также отметим, что в Катаре с начала пандемии зарегистрировали 108,6 тысяч случаев заражения коронавирусом, и свыше 105 тысяч человек выздоровели. Скончались только 164 заразившихся, это один из самых низких показателей в мире.

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