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Легенда "Барселоны" не захотел переезжать в США и хочет остаться в Японии

29 декабря, 15:50

Испанский полузащитник хочет отработать контракт до конца

Андре Иньеста

Андре Иньеста / Фото: Instagram

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста попал в сферу интересов клубов из МЛС. Названия команд не сообщаются, однако известно, что 35-летний испанец отказался от перехода, так как намерен отработать полностью свой контракт в Японии, который заканчивается через два года.

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Ранее аргентинский "Эстудиантес" вел переговоры с Иньестой, однако игрок также отказался от перехода.

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Иньеста переехал в Японию в прошлом году, а до этого на протяжении всей карьеры, стартовавшей в 2002-м, защищал цвета "Барселоны". С сине-гранатовыми завоевал 32 трофея. С 2006 по 2018 год Андрес вызывался в сборную Испании, в составе которой дважды выиграл чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.

В текущем сезоне на счету испанца шесть голов и шесть результативных передач в 23 матчах чемпионата Японии.

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Как мы сообщали, именно в "Барселоне" платят высокие зарплаты в спорте – в среднем 12,3 млн долларов в год. Второе место занял "Реал", третье – "Ювентус".

Также добавим, что игрок "Барселоны" будет судится с клубом из-за недостачи денег. Артуро Видаль продолжает попадать в скандальные ситуации.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

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MLS Андрес Иньеста

Источник: El Mundo Deportivo

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