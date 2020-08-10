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Легенда "Динамо" сделал "Шахтер" хозяином "Олимпийского"

10 августа, 15:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" будут номинальным хозяином матча за Суперкубок Украины

Сегодня определился номинальный хозяин матча за Суперкубок Украины, в котором встретятся чемпион страны донецкий "Шахтер" и обладатель Кубка киевское "Динамо". Волей жребия, в котором принимал легендарный футболист киевлян Анатолий Демьяненко, статус хозяина поля достался "Шахтеру", сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

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Таким образом, "горняки" займут домашнюю раздевалку НСК "Олимпийский" в матче открытия нового сезона в Украине, который состоится 25 августа. Отметим, что Премьер-лига стартует 22 августа. Календарь нового сезона будет опубликован позже.

/ Фото: Премьер-лига

Ранее была озвучена премия для Луческу в случае победы над "Шахтером" в матче за Суперкубок. По данным румынских журналистов, новому наставнику киевлян обещан бонус в размере 50 тысяч евро.

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Напомним, что завтра "Шахтер" проведет матч 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Сегодня "горняки" отправились в Германию, где будет проходить оставшаяся часть евротурнира. В прямом эфире поединок "Шахтер" – "Базель" можно будет смотреть с помощью сервиса Oll.tv (в подписке).

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли между собой в чемпионате Украины:

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Динамо Киев Шахтер Донецк Суперкубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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