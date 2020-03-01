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Легенда Формулы-1 сделал ставку на победителя в матче между "Реалом" и "Барселоной"

1 марта, 13:06

Льюис Хэмилтон будет болеть за каталонский клуб в "Эль-Классико"

Шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Льюис Хэмилтон сделал неожиданный прогноз на матч 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной".

"Мой прогноз на класико – 3:1 в пользу "Барселоны", – сказал британец.

Хэмилтон также сообщил, что является большим поклонником каталонцев.

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"Огромное спасибо "Барселоне" за то, что прислали мне футболку. Я огромный фанат и буду болеть за вас в класико. Visca El Barca", – написал пилот "Мерседеса" в Twitter.

Напомним, что Хэмилтон является шестикратным чемпионом Формулы-1. По числу чемпионских титулов он уступает только Михаэлю Шумахеру.

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Льюис Хэмилтон

Источник: Сегодня|Спорт

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