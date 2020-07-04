Легенда футбола Марадона страдает от алкоголизма: "Карантин и семейные проблемы ужасны для него"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона больше не употребляет наркотики, однако испытывает проблемы с алкоголем, особенно ситуация усугубилась во время карантина. Об этом рассказал его врач Леопольдо Луке в интервью Infobae. Ранее мы писали, что чемпион Италии и друг Марадоны по "Наполи" стал бомжом в родном городе. Пьетро Пузоне был звездой в 1980-е, но теперь опустился и не хочет ничего менять.
"Он давно принимает рецептурные анксиолитики. Это лечение, которое мы продолжаем, потому что некоторые лекарства нельзя просто так убирать. В организме развивается толерантность, и резкий отказ от них может вызвать проблемы. Однако он пьет, но мы над этим работаем. Диего полностью очищен от кокаина, но иногда он чрезмерно употребляет алкоголь. Этот карантин и семейные проблемы ужасны для него", – цитирует Луке championat.com.
Также мы писали, что Диего дает шанс возобновить карьеру самому скандальному футболисту года. Роналдиньо, находящийся под домашним арестом, может стать подопечным Марадоны в команде "Химнасия и Эсгрима".
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