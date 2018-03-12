Легенда "Ливерпуля" плюнул в злорадствующего болельщика "МЮ" и попал в его дочь

Сегодня, 12:27

Экс-футболист уже извинился перед девочкой, но ему еще предстоит объясниться перед своим работодателем


Экс-футболист "Ливерпуля" и телевизионный эксперт Джейми Каррагер плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь, сообщает Mirror.

"Манчестер Юнайтед" в субботу в матче чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1. На опубликованном видео видно, как болельщик манкунианцев, поравнявшись с машиной Каррагера, подшучивает над ним со словами: "Джейми, 2:1". Недовольный Каррагер открыл окно и плюнул в машину болельщика. Как утверждает данный поклонник "МЮ", плевок Каррагера попал в лицо его 14-летней дочери.

Каррагер заявил, что был неправ, но также отметил, что болельщик "Манчестер Юнайтед" позволил себе немного больше, чем просто шутки по поводу счета и победы манкунианцев.

Позднее Каррагер позвонил данному болельщику и его дочери и принес извинения. Девочка поблагодарила экс-футболиста за извинения.

Телеканал Sky Sports, где работает Каррагер, назвал поведение экс-футболиста неприемлемым и пообещал обсудить инцидент с ним.

Ранее мы рассказывали, как воспитанник лондонского "Арсенала" Санчес Уотт стал фигурантом уникального случая в истории футбола – его удалили из-за фамилии. Инцидент произошел в матче между "Хемел Хемпстед Таун" и "Ист Таррок Юнайтед" в матче шестой по значимости лиги Англии.
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Р-спорт

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