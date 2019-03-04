Легенда "Ливерпуля" предлагает сократить таймы в футболе до 20 минут

Экс-капитан мерсисайдцев Джейми Реднапп хочет, чтобы матчи игрались под музыку

Реднапп со своим сыном в компании Андрея Шевченко и Новака Джоковича. Фото: Instagram

Легенда "Ливерпуля" предлагает сократить таймы в футболе до 20 минут //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d2a/52d/5c7d2a52d402f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d2a/52d/5c7d2a52d402f.jpg 2019-03-04T15:38:57+02:00 Футбол Экс-капитан мерсисайдцев Джейми Реднапп хочет, чтобы матчи игрались под музыку

Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Реднапп рассказал о некоторых новшествах в футболе, которые смогли привлечь еще больше поклонников игры.

"Если бы в футболе было всего два тайма по 20 минут, игра была бы другой. Потому что игроки, которые могут играть сейчас по 90 минут, не были бы такими значимыми. Вы бы просто хотели, чтобы на поле были взрывные футболисты, которые должны забивать.

Также можно было бы добавить музыку во время матчей. Мой ребенок, когда он тренируется, иногда включает музыку. Тогда вы видите разницу. То же самое делают это в "Челси" с детьми из академии. Когда музыка включается, то это действительно меняет дело. Им это нравится", – цитируют Реднаппа английские СМИ.

За свою карьеру Джейми Реднапп провел "Ливерпуле" 11 сезонов, побеждал с командой в Кубке УЕФА (2001), а со сборной Англии выигрывал "бронзу" чемпионата Европы 1996 года.

Ранее мы писали, что футболистам атакующей команды запретят вставать в стенку, таким образом, мешать игрокам обороны и создавать пространства для мяча. По новым правилам игрокам атаки запретят находиться ближе, чем на 1 метр от стенки.

ТОП-10 трансферов чемпионата Украины зимой-2019:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Легенда "Ливерпуля" предлагает сократить таймы в футболе до 20 минут". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.