Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Легенда "Ливерпуля" предлагает сократить таймы в футболе до 20 минут

Сегодня, 15:38

Экс-капитан мерсисайдцев Джейми Реднапп хочет, чтобы матчи игрались под музыку

Реднапп со своим сыном в компании Андрея Шевченко и Новака Джоковича
Реднапп со своим сыном в компании Андрея Шевченко и Новака Джоковича. Фото: Instagram
Легенда "Ливерпуля" предлагает сократить таймы в футболе до 20 минут //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d2a/52d/5c7d2a52d402f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d2a/52d/5c7d2a52d402f.jpg Футбол Экс-капитан мерсисайдцев Джейми Реднапп хочет, чтобы матчи игрались под музыку

Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Реднапп рассказал о некоторых новшествах в футболе, которые смогли привлечь еще больше поклонников игры.

"Если бы в футболе было всего два тайма по 20 минут, игра была бы другой. Потому что игроки, которые могут играть сейчас по 90 минут, не были бы такими значимыми. Вы бы просто хотели, чтобы на поле были взрывные футболисты, которые должны забивать.

Также можно было бы добавить музыку во время матчей. Мой ребенок, когда он тренируется, иногда включает музыку. Тогда вы видите разницу. То же самое делают это в "Челси" с детьми из академии. Когда музыка включается, то это действительно меняет дело. Им это нравится", – цитируют Реднаппа английские СМИ.

За свою карьеру Джейми Реднапп провел "Ливерпуле" 11 сезонов, побеждал с командой в Кубке УЕФА (2001), а со сборной Англии выигрывал "бронзу" чемпионата Европы 1996 года. 

Ранее мы писали, что футболистам атакующей команды запретят вставать в стенку, таким образом, мешать игрокам обороны и создавать пространства для мяча. По новым правилам игрокам атаки запретят находиться ближе, чем на 1 метр от стенки.

ТОП-10 трансферов чемпионата Украины зимой-2019:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Ливерпуль

Вы сейчас просматриваете новость " Легенда "Ливерпуля" предлагает сократить таймы в футболе до 20 минут". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

"Прощай, немытая Россия": Панин вновь оскандалился

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"
Загрузка...

Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети

Вчера, 10:08

Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете

Украинец Руденко проиграл бой за титул чемпиона Европы по боксу

Вчера, 09:33

Андрей Руденко побывал в нокдауне в шестом раунде и проиграл Агиту Кабайелу решением судей

4 тысячи голов в Бундеслиге: "Бавария" первой достигла этой отметки

Вчера, 08:58

После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю

"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"

2 марта, 16:00

Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

2 марта, 12:00

Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

​Какую кровь предпочитают комары?

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению