Легенда "Ливерпуля" сдал положительный тест на коронавирус

Легендарный в прошлом футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш инфицировался коронавирусом. Сэр Кенни был доставлен в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков. Позже, он был проверен на COVID-19 и результат теста оказался положительным. Несмотря на это, у Кенни симптомов не наблюдается.

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Клуб сообщает, что Далглиш самоизолировался со своей семьей еще до поступления в больницу. Сейчас он призывает соблюдать рекомендации правительства и благодарит сотрудников Национальной службы здравоохранения за самоотверженность и храбрость в это нелегкое время. Кенни провел 13 лет в статусе игрока "Ливерпуля", а также дважды возглавлял команду.

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