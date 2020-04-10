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Легенда "Ливерпуля" сдал положительный тест на коронавирус

10 апреля, 22:24

Максим Перепелица

В данный момент Кенни Далглиш находится дома на самоизоляции

Легендарный в прошлом футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш инфицировался коронавирусом. Сэр Кенни был доставлен в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков. Позже, он был проверен на COVID-19 и результат теста оказался положительным. Несмотря на это, у Кенни симптомов не наблюдается.

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Клуб сообщает, что Далглиш самоизолировался со своей семьей еще до поступления в больницу. Сейчас он призывает соблюдать рекомендации правительства и благодарит сотрудников Национальной службы здравоохранения за самоотверженность и храбрость в это нелегкое время. Кенни провел 13 лет в статусе игрока "Ливерпуля", а также дважды возглавлял команду.

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Ранее мы писали, что от коронавируса умерла мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. 82-летняя Долорс Сала Каррио ушла из жизни в родной Барселоне.

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чемпионат Англии Ливерпуль коронавирус Кенни Далглиш

Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

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