Легенда "Манчестер Юнайтед" обзавелся шикарным особняком с бункером и отдельным лифтом

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни в скором времени переедет в новый дом за 20 миллионов фунтов стерлингов в графстве Чешир.
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Элитный особняк будет оснащен дополнительными мерами безопасности. Строители разработали подземный маршрут, соединяющий дом с близлежащим гаражом. Дом оснащен подземным бункером.
На первом этаже особняка находятся телевизионная комната, бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн. Дом имеет отдельные лифты — один для членов семьи, другой для посетителей.
На территории в 16 га будут располагаться конюшни, гараж на шесть автомобилей, оранжерея и два искусственных рыболовных озера.
Напомним, 34-летний Руни на данный момент исполняет обязанности играющего тренера "Дерби Каунти".
Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.
Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге
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