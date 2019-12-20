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Легенда "Манчестер Юнайтед" обзавелся шикарным особняком с бункером и отдельным лифтом

20 декабря, 12:22

Уэйн Руни решил перебраться в графство Чешир

Уэйн Руни

Уэйн Руни / Фото: Reuters

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни в скором времени переедет в новый дом за 20 миллионов фунтов стерлингов в графстве Чешир.

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Элитный особняк будет оснащен дополнительными мерами безопасности. Строители разработали подземный маршрут, соединяющий дом с близлежащим гаражом. Дом оснащен подземным бункером.

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На первом этаже особняка находятся телевизионная комната, бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн. Дом имеет отдельные лифты — один для членов семьи, другой для посетителей.

На территории в 16 га будут располагаться конюшни, гараж на шесть автомобилей, оранжерея и два искусственных рыболовных озера.

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Напомним, 34-летний Руни на данный момент исполняет обязанности играющего тренера "Дерби Каунти".

Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

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особняк Манчестер Юнайтед Уэйн Руни

Источник: The Sun

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