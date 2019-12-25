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Легенда "Манчестер Юнайтед" сравнил игру команды с неудачным сексом

25 декабря, 11:05

Француз Эрик Кантона переживает за свою бывшую английскую команду

Эрик Кантона, Алекс Фергюсон и Уле-Гуннар Сульшер

Эрик Кантона, Алекс Фергюсон и Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Instagram

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Одиозный французский нападающий Эрик Кантона высказался о нынешней игре своей бывшей команды – "Манчестер Юнайтед". Ныне 53-летний "пенсионер" лучшие времена своей карьеры провел именно в "МЮ", за который выступал в 1992-1997 гг., на заре создания Премьер-лиги, и четыре раза становился чемпионом Англии. Недавно мы писали, что Кантона стал обладателем награды президента УЕФА в 2019 году.

Эрик известен своими меткими высказываниями. Вот и сейчас он забавно отозвался о нынешнем "МЮ", сидя под елкой в колпаке Санты Клауса:

"Манчестер Юнайтед" занимает особое место в моем сердце. Но смотреть на то, как "Юнайтед" играют сейчас... Это словно заниматься любовью в старости. Ты стараешься изо всех сил, как только можешь, но в конце дня все немного разочарованы... Но они вернутся, потому что это – самый большой клуб в мире. Да, когда я говорю о занятии сексом в старости, я не имею в виду себя. Это просто метафора".

При этом француз подморгнул и состроил глазки, кивнув в сторону, как бы приглашая к себе...

В свое время Кантона заявлял, что можно поменять религию, жену, машину – все, что угодно, но только не любимый клуб. Сейчас "МЮ" занимает в Премьер-лиге восьмое место.

Читайте, как футболист за 32 миллиона не может забить в чемпионате Англии ровно год.

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Санта Клаус футбол Манчестер Юнайтед Эрик Кантона Уле-Гуннар Сульшер

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