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Легенда "Милана" и друг Шевы вылечился от коронавируса

8 апреля, 15:11

Максим Перепелица

Паоло Мальдин вскоре приступит к исполнению своих обязанностей

Паоло Мальдини вылечился от коронавируса, информирует La Gazzetta dello Sport. Вскоре легенда "Милана", а также спортивный директор клуба Фредерик Массара проведут встречу с некоторыми игроками для обсуждения вопроса сокращения заработных плат в миланском клубе. В то же время источник не уточняет, излечился ли от смертельного вируса сын Мальдини Даниэль.

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Мальдини сдал положительный тест на коронавирус 21 марта, однако своевременное лечение и соблюдение всех мер безопасности позволило 51-летнему итальянцу выздороветь за относительно короткий срок. Согласно последним данным, в Италии зафиксировано около 136 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них свыше 17 тысяч оказались летальными.

Ранее мы сообщали о том, как итальянцы встретили украинских врачей. 20 украинских медиков (13 врачей и 7 медсестер) помогают своим итальянским коллегам спасать жизни людей. Приземлились они на военной базе Пратика-ди-Маре (которая находится недалеко от Рима) и уже приступили к работе в двух госпиталях региона Марке.

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Милан Италия чемпионат Италии Паоло Мальдини

Источник: Сегодня|Спорт

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