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Легенда "МЮ" отдаст сына в академию "Манчестер Сити"

28 октября, 14:04

Кай Руни уже занимался в академии "горожан" до переезда отца в MLS

Уэйн Руни

Уэйн Руни / Фото: Reuters

Старший сын экс-форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни Кай будет заниматься в академии "Манчестер Сити", информирует The Sun. Сообщается, что 9-летний мальчик уже был членом академии "горожан" до перехода Руни в Североамериканской футбольной лиге (MLS), где он выступал за "Ди Си Юнайтед". До 2016 года он воспитывался в академии "Манчестер Юнайтед".

С января 2020 года Уэйн Руни будет выступать за "Дерби Каунти" в роли играющего тренера. Контракт 33-летнего игрока рассчитан на срок 1,5 года с возможностью продления еще на один.

Руни является воспитанником "Эвертона". За основную команду "ирисок" он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В стане "красных дьяволов" выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон", подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне нападающий провел 40 игр в составе ливерпульского клуба и забил 11 мячей. В активе Руни 119 матчей и 53 гола за сборную Англии, цвета которой он защищал с 2003 по 2016 год.

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Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Уэйн Руни

Источник: СЭ

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