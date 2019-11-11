Легенда "МЮ" переспал с женой брата и переключился на молоденькую красотку

Гиггз закрутил роман с моделью, которая моложе его на 15 лет

Хелен Стеллинг Холт / Фото: Instagram

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз встречается с девушкой на 15 лет младше его – соблазнительницу зовут Хелен Стеллинг Холт.

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Основная профессия Хелен – диджей, она неоднократно играла сеты на Ибице, Мальорке и США, а также регулярно ставила треки на корпоративных мероприятиях "Манчестер Юнайтед".

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Другое увлечение Холт – тренажерка и фитнес: подруга 45-летнего Гиггза щепетильно следит за телом и ведет очень крутой Instagram, в котором уже 12 тысяч подписчиков.

В 2016 году Гиггз развелся с женой Стейси. Пара распалась после того, как футболист влип в скандал, переспав с женой собственного брата.

Мы писали, что валлийский футболист извинился перед своим братом за то, что восемь лет спал с его женой. Весной 2011-го года мир поверг в шок роман Райана Гиггза с женой его брата Наташей.

Ранее мы рассказывали, что мадридский "Реал" хочет приютить изгоя из "Манчестер Юнайтед", а взамен отдать одного из самых дорогих игроков планеты. Мадридцы не оставляют попыток подписать чемпиона мира из Франции.

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