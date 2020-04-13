Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Легенда сборной Англии почти два года боролся с властями, чтобы обзавестись трактором

13 апреля, 16:56

Максим Перепелица

Уэйну Руни удалось убедить чиновников и все-таки выбил разрешение на транспорт

Звезда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни после почти двух лет разбирательств выбил разрешение завести трактор у себя дома. Руни впервые уведомил местные власти еще в июле 2018, когда только начинал строительство на бывших землях сельскохозяйственного назначения. Тогда Уэйну было отказано. Чиновники решили, что наличие трактора на участке ухудшит вид территории и создаст проблемы соседям. Однако футболист не сдался и после 17 месяцев разбирательств, наконец, выбил свое разрешение на трактор.

Читайте также: Руни – против сокращения зарплаты игрокам

Реклама

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Отметим, что Уэйн вместе со своей женой и их четырьмя сыновьями планируют переехать в свой новый роскошный особняк в Чешире стоимостью 20 миллионов фунтов. Площадь участка Руни составляет 40 гектар. Помимо особняка с шестью спальнями и бассейном, у Уэйна будет свое футбольное поле с раздевалками — а вот разрешение на установку прожекторов Уэйн не получил.

Ранее в Англии назвали гигантскую сумму, которую потеряют из-за остановки футбольного чемпионата. Клубы пытаются убедить футболистов пойти на снижение зарплаты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

трактор чемпионат Англии Уэйн Руни Дерби Каунти

Источник: The Sun

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Была большая паника": экс-капитан "Динамо" раскрыл подробности коронавирусной болезни у своей женыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...