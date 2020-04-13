Легенда сборной Англии почти два года боролся с властями, чтобы обзавестись трактором

Звезда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни после почти двух лет разбирательств выбил разрешение завести трактор у себя дома. Руни впервые уведомил местные власти еще в июле 2018, когда только начинал строительство на бывших землях сельскохозяйственного назначения. Тогда Уэйну было отказано. Чиновники решили, что наличие трактора на участке ухудшит вид территории и создаст проблемы соседям. Однако футболист не сдался и после 17 месяцев разбирательств, наконец, выбил свое разрешение на трактор.

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Отметим, что Уэйн вместе со своей женой и их четырьмя сыновьями планируют переехать в свой новый роскошный особняк в Чешире стоимостью 20 миллионов фунтов. Площадь участка Руни составляет 40 гектар. Помимо особняка с шестью спальнями и бассейном, у Уэйна будет свое футбольное поле с раздевалками — а вот разрешение на установку прожекторов Уэйн не получил.

Ранее в Англии назвали гигантскую сумму, которую потеряют из-за остановки футбольного чемпионата. Клубы пытаются убедить футболистов пойти на снижение зарплаты.

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