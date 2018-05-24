Легенда сборной Бразилии Кафу и Виталий Кличко открыли фан-зону в центре Киева

24 мая в самом сердце столицы Украины в преддверии финального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" открылась фан-зона

Мэр Киева Виталий Кличко в компании с амбассадоров финала Лиги чемпионов легендарного защитника сборной Бразилии Кафу и футболистки сборной Украины Ии Андрущак открыл фан-зону на Крещатике, таким образом дав старт четырехдневному "Фестивалю чемпионов". Расписание фан-зоны в Киеве: все выступления, автограф-сессии и матчи "легенд".

Церемония открытия задержалась на 20 минут, и пока мэр города вместе со звездными гостями готовились к торжественной прогулке с кубками под барабанную дробь, зрителей, болельщиков и многочисленных журналистов, выстроившихся у центрального входа в городскую мэрию, разогревали прекрасные девушки-музыканты.

Официальная группа неспешно прошла круг почета, после чего выстроилась на искусственном поле в сопровождении гимна Лиги чемпионов, где уже 25 мая состоится турнир легенд. Также Виталий Кличко дал старт "Чемпионату равных", в рамках которого принимают участия команды бездомных, поприветствовав всех на английском языке.

В скором времени городской голова удалился, в то время как Кафу решил еще пройтись по фан-зоне. Легендарного защитника "Милана" со всех сторон окружили журналисты и фанаты. В основном, он общался с португалоязычной прессой, а на самый распространенный вопрос о том, кто победит в финале "Реал" или "Ливерпуль", сдержанно ответил: "50 на 50".

Сразу по завершении открытия, на сцене фан-зоны гостей начали развлекать футбольные фристайлеры.

Напомним, что уже сегодня с 17:00 – 17:30 состоится автограф-сессия Кафу, а в 19:00 на стадионе имени Валерия Лобановского начнется финальный матч Лиги чемпионов среди женщин.