Легенда сборной Италии решил повесить бутсы на гвоздь

Даниеле Де Росси / Фото: Reuters

Реклама

Итальянский полузащитник "Боки Хуниорс" Даниэле Де Росси принял решение о завершении карьеры.

Читайте также: легенда сборной Италии заехал ногой в живот партнеру по команде

"У меня нет серьезной травмы или какой-то другой проблемы. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Особенно сильно я скучаю по своей дочери, а она по мне. Я принял решение о завершении карьеры, и оно окончательное. Меня пытались убедить в обратном, просили еще подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного. Я оставляю здесь часть своего сердца, потому что никто не может понять, что значит играть на "Бомбонере" и находиться в раздевалке "Боки". Это был уникальный опыт", – сказал Де Росси.

Напомним, Де Росси играл в составе "Ромы" с 2002 по 2019 год, а затем перешел в "Боку Хуниорс" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 36-летний итальянский хавбек принял участие в пяти матчах аргентинского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.

Кстати, у команды Фонсеки в скором времени сменится владелец – новые боссы хотят пригласить легенду клуба. В ближайшее время у "Ромы" появится новый хозяин.

Смотрите, как "Рома" проиграла "Торино":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама