Легенда "Шахтера" Дарио Срна возвращается в донецкий клуб

Хорватский футболист завершил карьеру и станет ассистентом нового наставника "горняков"

Дарио Срна. Фото: AFP

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и возвращается в донецкий клуб, где присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру. Напомним, португалец Луиш Каштру заменил на посту главного тренера Паулу Фонсеку, ушедшего в "Рому".

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Дарио выступал в составе "оранжево-черных" с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в "Шахтере" Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

В пятницу, 21 июня, в 15:00 в киевском отеле "Опера" состоится презентация нового главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру. По окончании мероприятия на вопросы журналистов также ответит и Дарио Срна.

Три факта о "черном керамисте"

Луиш Мануэль Рибейру де Каштру родился 3 сентября 1961 в деревеньке Мондройнш округа Вила-Реал. Название футбольное, но в наследие ЮНЕСКО округ попал благодаря своим ремесленникам и изделиям из черной керамики. Пару лет назад в интервью Tribuna Expresso Луиш рассказывал: "В 14 лет мы с пацанами сформировали команду "Навстречу победе" и заявились на чемпионат заводов и фабрик. И вышли в полуфинал! Этот момент был определяющим. Я понял, что можно побеждать, играя хорошо, даже когда соперники большие и сильные". "Витория" при Каштру использовала схему 4-1-4-1. "Шахтер" и при Луческу, и при Фонсеке 4-2-3-1.

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