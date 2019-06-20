Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Легенда "Шахтера" Дарио Срна возвращается в донецкий клуб

20 июня, 11:51

Хорватский футболист завершил карьеру и станет ассистентом нового наставника "горняков"

Дарио Срна
Дарио Срна. Фото: AFP

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и возвращается в донецкий клуб, где присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру. Напомним, португалец Луиш Каштру заменил на посту главного тренера Паулу Фонсеку, ушедшего в "Рому".

Что Паулу Фонсека дал "Шахтеру": С ним "горняки" стали более европейским клубом

Дарио выступал в составе "оранжево-черных" с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в "Шахтере" Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

В пятницу, 21 июня, в 15:00 в киевском отеле "Опера" состоится презентация нового главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру. По окончании мероприятия на вопросы журналистов также ответит и Дарио Срна.

Читайте также

Три факта о "черном керамисте"

  1. Луиш Мануэль Рибейру де Каштру родился 3 сентября 1961 в деревеньке Мондройнш округа Вила-Реал. Название футбольное, но в наследие ЮНЕСКО округ попал благодаря своим ремесленникам и изделиям из черной керамики.
  2. Пару лет назад в интервью Tribuna Expresso Луиш рассказывал: "В 14 лет мы с пацанами сформировали команду "Навстречу победе" и заявились на чемпионат заводов и фабрик. И вышли в полуфинал! Этот момент был определяющим. Я понял, что можно побеждать, играя хорошо, даже когда соперники большие и сильные".
  3. "Витория" при Каштру использовала схему 4-1-4-1. "Шахтер" и при Луческу, и при Фонсеке 4-2-3-1.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Дарио Срна

Вы сейчас просматриваете новость " Легенда "Шахтера" Дарио Срна возвращается в донецкий клуб". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один игрок сборной Украины продолжит карьеру в России

Вчера, 12:13

Защитник "Шахтера" заключил трехлетнее соглашение с "Динамо"

"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины

17 июня, 14:28

Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея

После встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси"

17 июня, 12:44

Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе

"Шахтер" продал своего защитника в клуб из России

15 июня, 18:42

Украинский защитник вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Енисее"

"Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины в Одессе

13 июня, 14:02

Поединок за первый трофей сезона состоится 28 июля

Португальская рокировка на тренерском мостике "Шахтера": три факта о "черном керамисте"

13 июня, 10:09

Новый тренер "Шахтера" Луиш Каштру в 14 лет с командой "Навстречу победе" заявился на чемпионат заводов и фабрик

Когда у человека наступает старость

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Быстро и недорого: 7 доступных спорткроссоверов

Сел за руль и не поехал, а полетел: американцы реально удивили

Яценюк: Если на проекте "Стена" кто-то украл – пусть отвечает

Пять легендарных моторов, которые прослужат дольше машины

Гусев: "Последняя драка в раздевалке Динамо была очень давно"

Советские машины в США: вот это поворот

Раскрыта внешность нового лифтбека Lada Granta

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

"Я мог помешать Украине выиграть ЧМ": неожиданное признание динамовца Попова

18 июня, 12:41

По возвращении из Польши самый забивной защитник молодежного чемпионата мира удивил своей откровенностью

Тренер киевского "Динамо" возглавил казанский "Рубин"

17 июня, 15:53

Неожиданный тренерский трансфер между вице-чемпионами Украины и крушителями "Барселоны"

"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины

17 июня, 14:28

Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея

Соблазнительная диджей в бикини: дочка супертренера Петракова "играет" не хуже своего отца-чемпиона

17 июня, 13:27

Красотка модельной внешности поддерживала сборную Украины на всех поединках польского чемпионата мира

После встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси"

17 июня, 12:44

Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе

Грид-гёрлз в Монако. Традицию красоток хотят возродить

Самая горячая пятерка сезона!

Льюис Хэмилтон скорбит по умершему мальчику
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь