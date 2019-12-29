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Легенда уругвайского футбола провел прощальный матч: на ворота поставили форварда "Барселоны"

29 декабря, 11:55

На матче присутствовало много звезд

Диего Форлан

Диего Форлан / Фото: Twitter

В Уругвае состоялся прощальный матч бывшего нападающего национальной команды Диего Форлана, в августе этого года объявившего о завершении карьеры.

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Участие во встрече приняли участие такие экс-звезды футбола, как Хуан Себастьян Верон, Хуан Роман Рикельме и Хавьер Санетти.

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Также на поле вышел форвард "Барселоны" Луис Суарес. При этом ему выпала возможность попробовать силы на непривычной позиции – в определенный момент он встал на ворота. Луис совершил несколько сейвов и пропустил один гол.

Встреча завершилась зрелищной ничьей 6-6.

Форлану сейчас 40 лет и за долгую карьеру успел поиграть в "Манчестер Юнайтед", в испанских "Вильярреале" и "Атлетико", но наибольшую славу получил в 2010 году, когда стал лучшим бомбардиром чемпионата мира и получил звание МВП турнира.

Ранее мы рассказывали, что лучший игрок ЧМ-2010 начал тренерскую карьеру в одном из самых титулованных клубов мира. Уругвайский нападающий завершил карьеру футболиста лишь полгода назад.

Также Дженнаро Гаттузо возглавил "Наполи". В неаполитанском клубе он пришел на смену Карло Анчелотти, которого уволили на следующий день после того, как он вывел "Наполи" в плей-офф Лиги чемпионов.

"Наполи" проиграл первый матч под руководством Гаттузо:

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сборная Уругвая Луис Суарес Диего Форлан

Источник: Сегодня|Спорт

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