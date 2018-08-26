Легендарного футболиста Пола Гаскойна арестовали за домогательство в поезде

Сегодня, 11:08

Бывший футболист сборной Англии арестован прямо на станции после того, как женщина заявила о домогательствах

Пол Гаскойн. Фото Getty
Пол Гаскойн. Фото Getty

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Пол Гаскойн был арестован транспортной полицией по подозрению в сексуальных домогательствах, сообщает The Sun. Гаскойна арестовали на станции Дарем по подозрению в домогательствах в поезде, следовавшем из Йорка. Женщина утверждает, что 51-летний экс-футболист притрагивался к ней ненадлежащим образом. Позднее полиция отпустила Гаскойна до завершения расследования.

Ранее Гаскойн, у которого имеются проблемы с алкоголем, был оштрафован за нападение на человека и нарушении общественного порядка, а также подвергся штрафу за преследование бывшей подруги. В июне 2016 года экс-футболист был госпитализирован после пьяной потасовки с клиентами одного из отелей в Лондоне.

Гаскойн за карьеру выступал в английских "Ньюкасле", "Тоттенхэме", "Мидлсбро", "Эвертоне" и "Бернли", итальянском "Лацио" и шотландском "Рейнджерс". В составе национальной сборной он провел 57 матчей и стал бронзовым призером чемпионата Европы-1996, а в 2002 году был включен в Зал славы английского футбола.

В прошлом году экс-футболист Пол Гаскойн забил красивый гол в благотворительном матче. Легендарный английский футболист пробросил мяч вратарю между ног.

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Источники:

РСпорт, The Sun

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