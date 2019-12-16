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Легендарного голландца "турнули" с работы за неудовлетворительные результаты команды

16 декабря, 11:30

В скором времени ПСВ назначит нового наставника

Марк ван Боммель

Марк ван Боммель / Фото: Instagram

ПСВ на официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марком ван Боммелем. Причиной отставки специалиста стали неудовлетворительные результаты эйндховенской команды в текущем сезоне. Новый тренер ПСВ будет назначен в ближайшее время.

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Ван Боммель был назначен на пост главного тренера ПСВ в июне прошлого года, где он сменил ушедшего в "Фенербахче" Коку.

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В текущем сезоне ПСВ занимает четвертую строчку в турнирной таблице Эредивизии. Отставание от лидера "Аякса" составляет десять очков. В Лиге Европы голландцы не смогли пробиться в плей-офф, пропустив вперед по итогам группового раунда ЛАСК и "Спортинг".

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Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду зарабатывает почти миллион долларов за пост в соцсетях. Португальский футболист – лидер в спорте по заработкам в Instagram. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца – 176,8 млн подписчиков.

Смотрите гол Роналу в матче с Украиной:

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ПСВ чемпионат Голландии

Источник: Сегодня|Спорт

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