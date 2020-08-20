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Легендарному партнеру Андрея Шевченко удалили опухоль

20 августа, 21:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бывший футболист уже выписан из больницы и проходит курс реабилитации

Знаменитый немецкий футболист Михаэль Баллак успешно перенес операцию по удалению опухоли возле спинного мозга. По информации Goal.com, новообразование было обнаружено у немца около месяца назад благодаря МРТ. Сообщается, что футболист уже выписан из больницы и проходит курс реабилитации.

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Свою карьеру Баллак выступал за такие команды как "Кайзерслаутерн", "Байер", "Бавария", "Челси", после чего снова вернулся в "Байер", где завершил карьеру в 2012 году. Четыре раза он становился чемпионом Германии, трижды выигрывал Кубок страны и один раз выиграл Кубок лиги в Германии.

С "Челси", где немец играл в одной команде с Андреем Шевченко, Баллак становился чемпионом Англии, обладателем, Кубка лиги и Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Германии Баллак провел 98 матчей и забил 42 мяча. Он является серебряным призером ЧМ-2020 и Евро-2008, бронзовым призером ЧМ-2006.

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Ранее мы писали, что у бывшего футболиста "Днепра-1" и "Оболони" обнаружили рак, но он не сдается. Канадец Арамис Кузин лечится в Филадельфии и не теряет оптимизма.

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футболист опухоль Михаэль Баллак

Источник: Сегодня|Спорт

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