Легендарные футболисты будут раздавать автографы в центре Киева накануне финала Лиги чемпионов
Кафу, Владимир Шмицер и Луис Гарсия проведут фото и автографсессии в фан-зоне каналов Футбол 1/Футбол 2
С 24-го по 27-ое мая на Крещатике будет проходить "Фестиваль чемпионов", в самом центре которого будет расположена фан-зона телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2", где каждый из гостей сможет заглянуть за кулисы футбольного телевидения.
Также всех болельщиков, которые придут в фан-зону телеканалов "Футбол", ждут автографсессии с амбассадорами УЕФА: легендарным игроком "Милана" и сборной Бразилии Кафу, а также звездами "Ливерпуля" Владимиром Шмицером и Луисом Гарсией. Все три экс-футболиста играли в финале Лиги чемпионов 2005 в Стамбуле.
Расписание автограф-сессий:
24 мая
17:00-17:30 – Кафу
25 мая
13:30-14:00 – Луис Гарсия
26 мая
12:30-13:00 – Владимир Шмицер
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