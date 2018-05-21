Легендарные футболисты будут раздавать автографы в центре Киева накануне финала Лиги чемпионов

С 24-го по 27-ое мая на Крещатике будет проходить "Фестиваль чемпионов", в самом центре которого будет расположена фан-зона телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2", где каждый из гостей сможет заглянуть за кулисы футбольного телевидения.

Также всех болельщиков, которые придут в фан-зону телеканалов "Футбол", ждут автографсессии с амбассадорами УЕФА: легендарным игроком "Милана" и сборной Бразилии Кафу, а также звездами "Ливерпуля" Владимиром Шмицером и Луисом Гарсией. Все три экс-футболиста играли в финале Лиги чемпионов 2005 в Стамбуле.

Расписание автограф-сессий:

24 мая

17:00-17:30 – Кафу

25 мая

13:30-14:00 – Луис Гарсия

26 мая

12:30-13:00 – Владимир Шмицер

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