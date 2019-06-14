Легендарные футболисты Паоло Мальдини и Звонимир Бобан получили высокие должности в "Милане"

Паоло Мальдини 25 лет играл в "Милане", Звонимир Бобан провел в итальянском гранде 10 лет

Звонимир Бобан. Фото ФК "Милан".

Легендарный защитник "Милана" Паоло Мальдини получил должность технического директора клуба. Другой именитый игрок этой итальянской команды Звонимир Бобан стал спортивным директором. Интересно, что обоим легендам по 50 лет. С Мальдини и Бобаном в "Милане" пересекался нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который выступал за "россонери" с 1999 по 2006 год.

"Губа, как колбаса": девушка звезды "Милана" не хотела жить, увидев себя после пластики

50-летний Мальдини является воспитанником "Милана", он защищал цвета россонери на протяжении всей карьеры – с 1984 по 2009 год. Клуб вывел из обращения третий номер, под которым он выступал. Вместе с "Миланом" Мальдини 7 раз выиграл чемпионат Италии, по 5 раз – Кубок / Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Италии, дважды – Межконтинентальный Кубок, по разу – клубный чемпионат мира и Кубок Италии. До недавнего времени Мальдини занимал в клубе должность директора по стратегическому развитию.

50-летний Бобан играл в "Милане" с 1991 по 2001 год, выиграв с россонери четыре титула Серии А, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Всего в футболке "Милана" Звонимир Бобан провел 250 официальных матчей, забил 30 голов и отдал 9 результативных передач. В 2016 году он был назначен заместителем генерального секретаря ФИФА.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера "Милана". По итогам сезона команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов.

В последнем матче в еврокубках "Милан" на выезде проиграл "Олимпиакосу" в Лиге Европы в декабре 2018 года:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Легендарные футболисты Паоло Мальдини и Звонимир Бобан получили высокие должности в "Милане"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"