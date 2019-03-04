Легендарный английский форвард похвалил Александра Зинченко

Алан Ширер в восторге от игры украинца с "Борнмутом"

Зинченко в матче против "Борнмута". Фото: AFP

Легендарный английский форвард похвалил Александра Зинченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d49/8cd/5c7d498cd1883.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d49/8cd/5c7d498cd1883.jpg 2019-03-04T17:51:46+02:00 Футбол Алан Ширер в восторге от игры украинца с "Борнмутом"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высоко оценил игру полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом" (1:0).

"Зинченко в этом матче блестяще себя показал, он позволил команде получить пространство. У "Борнмута" не было ни одного опасного удара, всего 18% владения мячом. Тренер "Борнмута" специально изменил схему игры своей команды, чтобы усложнить жизнь игрокам "Манчестер Сити". Но соперник не запаниковал.

Команда Гвардиолы преподала урок терпения и понимания. Она показала, что произойдет, если ты будешь работать, а не терять самообладание. "Горожанам" было непросто на протяжении всей игры, но когда у вас в составе есть хорошие и опытные игроки, вы добиваетесь успеха даже в трудной ситуации", – приводит слова Ширера Manchester Evening News.

Ранее мы давали рейтинг украинских спортсменов в Instagram: Зинченко потеснил Кличко с третьего места. В лидерах Василий Ломаченко.

Напомним, что Александр Зинченко был признан лучшим игроком в Англии по ТТД.

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