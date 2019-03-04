Легендарный английский форвард похвалил Александра Зинченко
Алан Ширер в восторге от игры украинца с "Борнмутом"
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высоко оценил игру полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом" (1:0).
"Зинченко в этом матче блестяще себя показал, он позволил команде получить пространство. У "Борнмута" не было ни одного опасного удара, всего 18% владения мячом. Тренер "Борнмута" специально изменил схему игры своей команды, чтобы усложнить жизнь игрокам "Манчестер Сити". Но соперник не запаниковал.
Команда Гвардиолы преподала урок терпения и понимания. Она показала, что произойдет, если ты будешь работать, а не терять самообладание. "Горожанам" было непросто на протяжении всей игры, но когда у вас в составе есть хорошие и опытные игроки, вы добиваетесь успеха даже в трудной ситуации", – приводит слова Ширера Manchester Evening News.
Ранее мы давали рейтинг украинских спортсменов в Instagram: Зинченко потеснил Кличко с третьего места. В лидерах Василий Ломаченко.
Напомним, что Александр Зинченко был признан лучшим игроком в Англии по ТТД.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Легендарный английский форвард похвалил Александра Зинченко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"