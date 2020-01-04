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Легендарный английский форвард поставил Хосепа Гвардиолу выше Алекса Фергюсона

4 января, 23:31

Гари Линекер считает, что испанский тренер изменил футбол Туманного Альбиона

Гари Линекер

Гари Линекер / Фото: Instagram

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Бывший знаменитый нападающий сборной Англии Гари Линекер решил сравнить тренерские успехи Сэра Алекса Фергюсона и Хосепа Гвардиолы. Вероятно, к этому бывшего игрока "Лестера", "Эвертона", "Барселоны" и "Тоттенхэма" подвигла его нынешняя работа: Гари небезуспешно работает на телевидении комментатором и ведущим. К слову, сегодня матчи Кубка Англии начались с задержкой, чтобы люди задумались о психическом здоровье.

Ныне 59-летний Линекер высказался следующим образом о бывшем тренере "МЮ" и нынешнем наставнике "МанСити":

"Я с огромным уважением отношусь к достижениям сэра Алекса, и, конечно же, он самый успешный тренер. Но речь идет об абсолютно разных вещах. Гвардиола изменил способ того, как мы играем в футбол и думаем о нем. От нашей одержимости прямолинейной игрой – к тотальному футболу. А говорили, что это невозможно изменить".

Послания экс-сборника пользуются популярностью в соцсетях.

На днях Гвардиола одержал сотую победу в АПЛ, побив рекорд Жозе Моуринью. Испанцу для этого понадобилось 134 матча, а португальцу – 142. Читайте, как Зинченко забил первый гол за "Манчестер Сити" в Кубке Англии.

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