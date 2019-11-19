Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Легендарный Диего Марадона пополнил армию таких, как Олег Блохин

19 ноября, 20:17

Аргентинец присоединился к рядам безработных после отставки с поста тренера команды «Химнасия и Эсгрима»

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: Getty Images

Диего Марадона теперь, как Олег Блохин. Пополнил армию безработных. Легендарный аргентинец отправлен в отставку с поста главного тренера команды "Химнасия и Эсгрима", сообщает La Nacion со ссылкой на пока еще действующего президента клуба Габриэля Пеллегрино. Ранее сообщалось, что Марадона может покинуть клуб в случае ухода Пеллегрино, который принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы "Химнасии и Эсгримы".

Диего Марадона на троне

Диего Марадона на троне / Фото: Getty Images

Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе коллектива 10 очков.

Реклама

Напомним, накануне недавнего дня рождения Марадона порадовал фанатов зажигательным танцем. Толпа фанатов с песнями и флагами пришла поприветствовать звездного аргентинца, которому исполнилось 59 лет, перед отелем, где он остановился. В ответ Диего посылал воздушные поцелуи, сбрасывал футболки и флаги с автографами, а также станцевал прямо на балконе гостиницы.

В тренде
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – Украина
Сербия vs Украина

Также мы рассказывали, что в день рождения Марадона руководил командой, восседая на троне. Этот трон для Диего подготовили сотрудники клуба "Ньюэллс Олд Бойз", за который он выступал в сезоне-1993/94. Таким презентом экс-клуб Марадоны как бы намекнул Пеле, Месси, Роналду и прочим, мол, кто на самом деле является королем футбола.

Смотрите, как забивает легендарный земляк Марадоны – Лионель Месси:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Олег Блохин чемпионат Аргентины Диего Марадона

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...