Легендарный Диего Марадона пополнил армию таких, как Олег Блохин

Аргентинец присоединился к рядам безработных после отставки с поста тренера команды «Химнасия и Эсгрима»

Диего Марадона / Фото: Getty Images

Диего Марадона теперь, как Олег Блохин. Пополнил армию безработных. Легендарный аргентинец отправлен в отставку с поста главного тренера команды "Химнасия и Эсгрима", сообщает La Nacion со ссылкой на пока еще действующего президента клуба Габриэля Пеллегрино. Ранее сообщалось, что Марадона может покинуть клуб в случае ухода Пеллегрино, который принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы "Химнасии и Эсгримы".

Диего Марадона на троне / Фото: Getty Images

Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе коллектива 10 очков.

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Напомним, накануне недавнего дня рождения Марадона порадовал фанатов зажигательным танцем. Толпа фанатов с песнями и флагами пришла поприветствовать звездного аргентинца, которому исполнилось 59 лет, перед отелем, где он остановился. В ответ Диего посылал воздушные поцелуи, сбрасывал футболки и флаги с автографами, а также станцевал прямо на балконе гостиницы.

Также мы рассказывали, что в день рождения Марадона руководил командой, восседая на троне. Этот трон для Диего подготовили сотрудники клуба "Ньюэллс Олд Бойз", за который он выступал в сезоне-1993/94. Таким презентом экс-клуб Марадоны как бы намекнул Пеле, Месси, Роналду и прочим, мол, кто на самом деле является королем футбола.

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