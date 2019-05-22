Легендарный динамовец рассказал, на кого стоит поменять Хацкевича

По мнению Сабо, от прихода Михайличенко или Калитвинцева проку не будет. Нужен другой специалист

Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказался о возможной смене наставника столичной команды по итогам нынешнего сезона. Напомним, ранее президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что размышляет над таким вариантом. В среду, 22 мая, в Харькове Александр Хацкевич проведет, возможно, свое последнее классико у руля "бело-синих": "Шахтер" – "Динамо" смотрите онлайн на нашем сайте с видео голов и самыми яркими фото игры.

"Будущее Хацкевича?Я бы не трогал его, – заявил Йожеф Сабо. – Пусть работает. Он целый год занимался с молодежью, и что теперь? Вместо него придет другой тренер – Михайличенко или Калитвинцев, и все будет так же. Если и менять коуча, то нужно приглашать знаменитого иностранца".

"Будет ли "Динамо" делать чемпионский коридор для "Шахтера"? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что думает Игорь Суркис. Думаю, нужно отнестись с уважением к чемпиону. Мне кажется, если киевляне этого не сделают, они будут подвергнуты критике. В футбольных правилах, конечно, организация чемпионского коридора не прописана, – это всего лишь простое уважение к сопернику", – добавил Йожеф Сабо.

Напомним, перед матчем "Шахтер" – "Динамо" появились слухи, что клуб из России хочет переманить у "Динамо" Хацкевича. Белорусский тренер – якобы один из кандидатов на смену Бердыеву в "Рубине".

Тренировка "Шахтера" перед игрой с "Динамо":





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