Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Легендарный динамовец рассказал, на кого стоит поменять Хацкевича

22 мая, 10:49

По мнению Сабо, от прихода Михайличенко или Калитвинцева проку не будет. Нужен другой специалист

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказался о возможной смене наставника столичной команды по итогам нынешнего сезона. Напомним, ранее президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что размышляет над таким вариантом. В среду, 22 мая, в Харькове Александр Хацкевич проведет, возможно, свое последнее классико у руля "бело-синих": "Шахтер" – "Динамо" смотрите онлайн на нашем сайте с видео голов и самыми яркими фото игры.

"Будущее Хацкевича?Я бы не трогал его, – заявил Йожеф Сабо. – Пусть работает. Он целый год занимался с молодежью, и что теперь? Вместо него придет другой тренер – Михайличенко или Калитвинцев, и все будет так же. Если и менять коуча, то нужно приглашать знаменитого иностранца".

"Будет ли "Динамо" делать чемпионский коридор для "Шахтера"? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что думает Игорь Суркис. Думаю, нужно отнестись с уважением к чемпиону. Мне кажется, если киевляне этого не сделают, они будут подвергнуты критике. В футбольных правилах, конечно, организация чемпионского коридора не прописана, – это всего лишь простое уважение к сопернику", – добавил Йожеф Сабо.

Напомним, перед матчем "Шахтер" – "Динамо" появились слухи, что клуб из России хочет переманить у "Динамо" Хацкевича. Белорусский тренер – якобы один из кандидатов на смену Бердыеву в "Рубине".

Тренировка "Шахтера" перед игрой с "Динамо":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Йожеф Сабо, Александр Хацкевич

Вы сейчас просматриваете новость " Легендарный динамовец рассказал, на кого стоит поменять Хацкевича". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

zbirna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для отставки Хацкевича с поста тренера "Динамо" готовят интересную формулировку

Вчера, 18:30

Игорь Суркис намекает, что белорус может сам не захотеть остаться у руля команды в нынешних условиях

Предпрощальный матч Хацкевича и уникальный выход "горняков": все фишки игры "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 09:20

Дончане впервые сыграют в статусе топ-клуба независимости, а для коуча киевлян это классико может стать последним

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Капризов ответил на вопрос про отношения с Загитовой

Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской: как быть Первой Леди

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Месси установил очередное невероятное достижение

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

У Медведевой возникли проблему в аэропорту

Ученые создали противозачаточные серьги

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

Вчера, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Чемпионат мира по хоккею 2019: результаты, расписание, таблицы

21 мая, 23:52

Чемпионское звание защищает сборная Швеции

Умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда

21 мая, 10:11

Австриец долго боролся с болезнями, которые были следствием аварии во время гонок

Стало известно, чем занимался в Германии Кличко, пока его бывшая невеста светила трусами в США

20 мая, 23:44

Знаменитый украинский боксер отведал инновационной пищи от немецких стартапов и сказал: "Вкусняшка!"

Спортсменки в соцсетях: рейтинг ТОП-10 самых популярных в Instagram

20 мая, 19:20

Первое место занимает Ронда Роузи – медалистка Олимпиады и ЧМ в дзюдо, экс-боец UFC и рестлер

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь