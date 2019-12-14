Легендарный "дьявол" не видит смысла в Суперлиге: "Потеряем много клубов с большой историей"

Алекс Фергюсон не понимает, зачем английским клубам новый турнир, если есть Лига чемпионов

Алекс Фергюсон / Фото: AFP

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Начиная с осени 2018 года в футболе муссируется тема, что 16 европейских клубов намерены создать новый клубный турнир Суперлигу уже к 2021 году. А традиционная и всеми любимая Лига чемпионов перестанет существовать.

Однако легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон раскритиковал идею создания подобной лиги и не понимает, зачем она нужна английским клубам.

"Мне сложно понять, для чего клубам АПЛ была бы нужна Суперлига, – говорит экс-коуч "Красных Дьяволов". – Понятное дело, она ориентирована на деньги, однако Премьер-лига – это лучший чемпионат в мире, который имеет солидную финансовую поддержку от партнеров и спонсоров таких, как Sky, BT и Amazon. Плюс ко всему, выступление в Лиге чемпионов привлекает тренеров, игроков, а также фанатов. Это пока главная проверка сил в клубном футболе. Множество клубов с большой историей могут быть утеряны, если их коллеги по АПЛ покинут чемпионат. Внутренние турниры невероятно ценны, я убежден в этом".

Мы уже сообщали, руководство УЕФА готово изменить расписание еврокубков, чтобы помешать созданию Суперлиги. Как сообщало испанское издание AS, матчи Лиги чемпионов со вторника и среды могут быть перенесены на выходные. По вторникам и средам взамен будут проводиться игры национальных сборных.

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