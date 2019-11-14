Легендарный француз, который провалился в "Монако" возглавил клуб из США

Тьерри Анри почти год оставался без работы

Тьерри Анри / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри возглавил клуб высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде (MLS) "Монреаль Импэкт".

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Соглашение с 42-летним французом рассчитано до 2022 года. Последним местом работы Анри был "Монако", где наставник показал себя не лучшим образом.

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Тогда в чемпионате Франции после 21-го тура клуб находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице с активом в 15 очков.

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Также 42-летний специалист работал ассистентом сборной Бельгии с 2016 по 2018 год. Анри выступал в MLS за "Нью-Йорк Ред Буллс" с 2010 по 2014 год.

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