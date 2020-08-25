Легендарный футболист "Динамо" рассказал, как киевляне победят "Шахтер" в Суперкубке

Сегодня состоится, без сомнения, самое привлекательное противостояние в украинском футболе. В матче за Суперкубок страны на НСК "Олимпийский" сойдутся "Динамо" и "Шахтер". К слову, лидер "Шахтера" перед матчем с "Динамо" сменил прическу.

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Накануне бывший знаменитый футболист и тренер киевской команды Леонид Буряк в интервью официальному сайту "Динамо" высказал мнение, что "бело-голубые" смогут победить донецкий коллектив:

"В последнем сезоне между командами была большая разница в очках, но не думаю, что киевляне настолько уступают "Шахтеру". Обе команды готовились к Суперкубку в одинаковых условиях. Возможно, "горняки" имеют больше игровой практики, играли в Лиге Европы и набрали кондиции. Но настрой и физическая форма, плюс мастерство футболистов, которые выйдут на поле в составе "Динамо", помогут достичь положительного результата".

Также бывший рулевой сборной Украины оценил первые шаги Мирчи Луческу на посту тренера киевлян:

"Луческу – не волшебник, по взмаху палочки решить все проблемы не получится. Но, тем не менее, хочется стабильности и результата. Все идет поэтапно, со своими проблемами, положительными эмоциями, но процесс пошел и есть результат. Правда, "Динамо" сейчас тяжело в таких играх, как с "Шахтером", "Зарей". Но только в таких матчах можно что-то увидеть. Потихоньку надо двигаться вперед, улучшать качество игры, кондиции, определиться с составом, с теми людьми, которые могут сделать результат, хотя сложно, 8 человек травмированных и они не смогут помочь команде в матче с "Шахтером". Мы ждем в поединке с "горняками" стабильности и уверенности".

Ранее бывший тренер "Динамо" жестоко накинулся на "Зарю" за большое количество арендованных игроков.

Смотрите, как "Динамо" в первом туре обыграло "Олимпик":

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