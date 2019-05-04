Легендарный футболист Хави начнет тренерскую карьеру в своем бывшем клубе

Испанский футболист завершит карьеру по окончании текущего сезона

Хави. Фото: AFP

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес объявил о завершении карьеры по окончании сезона. По информации AS, 39-летний хавбек станет новым главным тренером "Аль-Садда". Отмечается, что он уже успел подписать трехлетнее соглашение с клубом.

Хави почти всю свою карьеру провел в "Барселоне". Легендарный полузащитник защищал цвета каталонского клуба с 1998 по 2015 год. За это время воспитанник "блаугранас" восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок и шесть раз – Суперкубок страны.

Четырежды Хави приводил "Барселону" к победе в Лиге чемпионов, и по два раза – в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В начале апреля Хави впервые в карьере стал чемпионом Катара. А его команда "Аль-Садд" завоевала 14-й титул в истории. В активе ветерана в нынешнем сезоне 12 матчей, два гола и пять голевых передач. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года.

Ранее мы писали, что легенда "Барселоны" Хави забил гол красивым ударом со штрафного в азиатской Лиге чемпионов. "Аль-Садд" и "Пахтакор" выступают в группе D Лиги чемпионов Азии вместе с "Персеполисом" (Иран) и "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия).

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