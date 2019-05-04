Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Легендарный футболист Хави начнет тренерскую карьеру в своем бывшем клубе

4 мая, 14:53

Испанский футболист завершит карьеру по окончании текущего сезона

Хави
Хави. Фото: AFP

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес объявил о завершении карьеры по окончании сезона. По информации AS, 39-летний хавбек станет новым главным тренером "Аль-Садда". Отмечается, что он уже успел подписать трехлетнее соглашение с клубом.

Хави почти всю свою карьеру провел в "Барселоне". Легендарный полузащитник защищал цвета каталонского клуба с 1998 по 2015 год. За это время воспитанник "блаугранас" восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок и шесть раз – Суперкубок страны.

Четырежды Хави приводил "Барселону" к победе в Лиге чемпионов, и по два раза – в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В начале апреля Хави впервые в карьере стал чемпионом Катара. А его команда "Аль-Садд" завоевала 14-й титул в истории. В активе ветерана в нынешнем сезоне 12 матчей, два гола и пять голевых передач. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года.

Ранее мы писали, что легенда "Барселоны" Хави забил гол красивым ударом со штрафного в азиатской Лиге чемпионов. "Аль-Садд" и "Пахтакор" выступают в группе D Лиги чемпионов Азии вместе с "Персеполисом" (Иран) и "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Хави, чемпионат Катара, Аль-Садд

Вы сейчас просматриваете новость " Легендарный футболист Хави начнет тренерскую карьеру в своем бывшем клубе". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Советский спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хави снова забивает в Лиге чемпионов: эффектный удар со штрафного от легенды "Барселоны"

22 апреля, 22:23

Испанский ветеран поразил ворота "Пахтакора" красивым ударом со штрафного

Звезда "Челси" отказался переезжать в Катар, где ему предлагали 34 миллиона

5 апреля, 14:59

Бразильский футболист еще надеется поиграть в Европе

Легенда "Барселоны" Хави стал чемпионом Катара

4 апреля, 22:57

Испанский ветеран добавил в свою коллекцию еще один трофей

Потолстевший Это'О забил курьезный гол в чемпионате Катара

27 октября 2018, 10:59

Появилось видео "странного гола" четырежды лучшего футболиста Африки в чемпионате Катара

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Польша нашла замену российской нефти

Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

В день рождения Л.Украинки Климкин напомнил о ее словах про Крым

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

16-летняя дочь Екатерины Климовой впервые показала бойфренда

Миниатюрный бесконтактный термометр iFeelGood

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Бывшую невесту Кличко избил ее новый бойфренд

Сегодня, 10:15

На Хайден Панеттьери поднял руку актер Брайан Хикерсон. Его упрятали за решетку и выпустили под залог в 50 тысяч долларов

Такого мир еще не знал: стало известно об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих

Сегодня, 09:30

Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

2 мая, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

2 мая, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

1 мая, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

Инаугурация Зеленского: в ЦИК сделали заявление

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Зеленский записал обращение к украинцам (видео)