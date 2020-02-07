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Легендарный футбольный вратарь претендует на награду игрока месяца в хоккее

7 февраля, 17:31

Команда Чеха выступает во втором южном дивизионе английской лиги

Петр Чех

Петр Чех / Фото: Instagram

Бывший футбольный вратарь английских клубов "Челси" и "Арсенала" Петр Чех уже добился значительных успехов и в хоккее и даже претендует на первую награду. Ранее мы сообщали, что 37-летний легендарный голкипер Чех подписал контракт с хоккейным клубом "Гилдфорд Феникс".

Чех, так и защищающий до сих пор цвета "Гилфорда", номинирован на звание лучшего игрока января Английской национальной хоккейной лиги (NIHL). Команда Чеха выступает во втором южном дивизионе лиги.

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Отметим, что Чех совмещает выступление за "Гилфорд" с административной работой в "Челси". К хоккейному клубу голкипер присоединился в 2019 году, когда завершил карьеру футболиста. Сам Чех признавался, что всегда интересовался хоккеем, но из-за футбольной карьеры не мог посвятить больше времени своему хобби. Всего на счету Чеха 20 трофеев в профессиональной карьере. Голкипер также является рекордсменом по количеству матчей за сборную Чехии – 124 поединка.

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Источники: Сегодня|Спорт , Чемпионат

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