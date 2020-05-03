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Легендарный игрок киевского "Динамо" сделал заявление относительно борьбы за должность мэра

3 мая, 17:37

Олег Люлька

"Надо людям в глаза смотреть, обещать золотые горы. Не готов пока", - говорит знаменитый футболист Олег Гусев

Знаменитый в прошлом футболист киевского "Динамо", воспитанник сумского футбола Олег Гусев рассказал, согласился ли бы он стать мэром своего города. Напомним, ранее бывший одноклубник Гусева по "Динамо" Алиев заявил о готовности стать мэром Киева. "С удовольствием. Я бы столько всего в плане спорта поднял" – изрек Александр.

"Нет. Политика – это такое дело, которое на данный момент я не полностью понимаю. Не готов пока, – признался 37-летний Олег Гусев, который ныне является ассистентом главного тренера дубля киевского "Динамо". – Надо людям в глаза смотреть, обещать золотые горы, а потом приходишь и ничего не делаешь. Может, и хочешь что-то сделать, но вокруг все так построено, что не получается. А людям же ранее пообещал"

Олег Гусев

Олег Гусев / Фото: Анатолий Бойко

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Напомним, ранее кандидатуру другого бывшего игрока "Динамо" Александра Шовковского рассматривали на пост главы министерства спорта Украины. Однако в итоге эту должность занял известный саблист Вадим Гутцайт.

Смотрите, как Олег Гусев забивал "Шахтеру"

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мэр футболист Динамо Киев Олег Гусев

Источник: Вацко live

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