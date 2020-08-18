Легендарный игрок "Манчестер Сити" выбрал себе клуб в Испании, чем разозлил "Лацио"

Испанский полузащитник имел устную договоренность с римлянами, но в итоге решил вернуться на родину

"Реал Сосьедад" на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Давидом Сильвой. Знаменитый испанец будет выступать за команду на протяжении двух сезонов, до 30 июня 2022 года. Футболист достался "Сосьедаду" совершенно бесплатно, так как у него истек срок контракта с "Манчестер Сити".

Реклама

В то же время в Италии сообщили, что Сильва обманул "Лацио". По информации Sky Sport Italia, 34-летний полузащитник согласовал с римским клубом трехлетний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро, но в итоге сделал выбор в пользу "Реал Сосьедад" и не уведомил руководство "Лацио", чем привел их в бешенство.

Читайте также: Украинец в "Манчестер Сити" попрощался с капитаном команды, с почтением назвав его козлом

Сильва провел за "Манчестер Сити" 436 матчей, четырежды выиграл Премьер-лигу, два Кубка Англии, пять Кубков Лиги и три Суперкубка. Он считается одним из величайших игроков клуба, внесшим свой вклад в превращение "Сити" в одну из выдающихся команд Европы. Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" установит на стадионе памятник Давиду Сильве.

Смотрите, как "Манчестер Сити" с Давидом Сильвой вылетел из Лиги чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама