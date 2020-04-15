Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" удивил онкобольного болельщика "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм навестил 70-летнего фаната "Ливерпуля" Дэвида Робертса, который болен раком. Встреча прославленного спортсмена с 70-летним мужчиной прошла в рамках проекта, организованного благотворительной организацией Age UK. Одно из направлений ее деятельности – организация встреч между пожилыми людьми, столкнувшимися с жизненными трудностями, и популярными личностями.
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"Он отличный парень, мы поболтали о том, что будет с сезоном АПЛ, о "Манчестер Юнайтед" и о "Ливерпуле". А еще Дэвид подарил нашей семье классную сумку", – рассказал Робертс.
Кстати, голова звезды "Реала" и "МЮ" стала похожа на "шар для боулинга".
Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" первым урежет зарплату в Премьер-лиге. Футболисты даже рады отдать 30% доходов – они уже придумали куда.
Смотрите обзор поединка ЛАСКа и "Манчестер Юнайтед" которые прошел еще до карантина:
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