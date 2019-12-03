Легендарный игрок сборной Австрии пригрозил оставить Украину за бортом Евро-2020

Ханс Кранкль уверен, что первые два места в группе С финальной части Евро займут Нидерланды и Австрия

Ханс Кранкль / Фото: Facebook

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Легендарный в прошлом футболист сборной Австрии Ханс Кранкль, выступавший за "Барселону" и выигрывавший "Золотую бутсу" лучшего бомбардира европейских национальных первенств, прокомментировал результаты жеребьевки финальной части Евро-2020. Напомним, в одну группу с австрийцами там попали сборные Украины и Нидерландов. Смотрите полное расписание Евро-2020: все матчи, даты и города.

Как Украина в 2012-м проиграла Австрии в "товарняке" (2:3)

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"Конечно, Нидерланды – очень сильный соперник, – говорит второй бомбардир в истории сборной Австрии 66-летний Ханс Кранкль. – Очень ясна и сила Австрии. Вижу, что Украина на нашем уровне. Хорошая команда, но мы даже лучше. Не нужно этого скрывать. Безусловно, соперник из четвертой корзины будет еще слабее. Даже если будет матч против Румынии в Бухаресте, мы должны справиться. Думаю, у нас неплохие шансы на выход из группы вместе с Нидерландами", – подытожил Кранкль

Как в 2011-м Украина обыграла Австрию в "товарняке" (2:1)

Как мы сообщали ранее, уже появились котировки на первый тур группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Согласно прогнозам букмекеров, Украина на старте Евро проиграет Нидерландам со счетом 0:2.Впрочем, по ходу отборочного цикла команда Андрея Шевченко приучила к победам над соперниками, считавшимися перед стартовым свистком фаворитами.

Смотрите, как в отборе Евро Украина побеждала Португалию и Сербию

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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