Легендарный игрок "Шахтера" Дарио Срна сдал тест на коронавирус: обнародован результат

Ассистент главного тренера "Шахтера", бывший капитан команды хорват Дарио Срна сообщил, что сдал отрицательный тест на коронавирус. Результат был известен уже через 15 минут.
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"Утром провел тест на коронавирус, он негативный. Наш дорогой президент Ринат Ахметов подарил Украине и украинцам 300 000 таких тестов. Так получилось, что выбрали меня, чтобы открыть первый тест. Хороший такой опыт. Я не переживал, потому что у меня дисциплина на высоком уровне. А дисциплина – самая важная тактика, чтобы победить коронавирус", – сказал Дарио Срна в прямом эфире в Instagram "Шахтера"
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Как мы писали ранее, президент "Шахтера" Ринат Ахметов направил на борьбу с эпидемией COVID-19 300 млн грн. С этой целью он объединил ресурсы Благотворительного фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SСM.
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