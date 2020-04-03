Легендарный игрок "Шахтера" Дарио Срна сдал тест на коронавирус: обнародован результат

"Дисциплина - самая важная тактика, чтобы победить коронавирус", - говорит Дарио, чей тест дал отрицательный результат

Ассистент главного тренера "Шахтера", бывший капитан команды хорват Дарио Срна сообщил, что сдал отрицательный тест на коронавирус. Результат был известен уже через 15 минут.

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"Утром провел тест на коронавирус, он негативный. Наш дорогой президент Ринат Ахметов подарил Украине и украинцам 300 000 таких тестов. Так получилось, что выбрали меня, чтобы открыть первый тест. Хороший такой опыт. Я не переживал, потому что у меня дисциплина на высоком уровне. А дисциплина – самая важная тактика, чтобы победить коронавирус", – сказал Дарио Срна в прямом эфире в Instagram "Шахтера"

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Как мы писали ранее, президент "Шахтера" Ринат Ахметов направил на борьбу с эпидемией COVID-19 300 млн грн. С этой целью он объединил ресурсы Благотворительного фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SСM.

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