Легендарный итальянский футболист считает, что Серии А не нужно заканчивать сезон

Франческо Тотти выступает за то, чтобы привести дела в футболе в порядок

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти, ставший легендой не только столичного клуба, но и всего итальянского футбола, высказал непопулярное мнение. 43-летний "Император" считает, что нынешний сезон 2019/2020 уже не стоит заканчивать. Недавно мы писали, что Тотти занялся новой деятельностью: основал два скаутских агентства.

Напомним, чемпионат Италии, как и почти все национальные турниры Европы, остановили из-за пандемии коронавируса. И теперь Тотти думает, что Серия А не продолжится. Его слова приводит Football Italia:

"Я не хотел бы, чтобы чемпионат снова продолжили. Если же это случится, то, по-моему, это будет бардак. И Международной федерации, и Федерации футбола Италии нужно время, чтобы привести в порядок свои дела".

На данный момент остановлены все футбольные чемпионаты, кроме белорусского. В Европе надеются вернуться к матчам в середине мая, а итальянцы даже хотели возобновить турнир уже 3 мая. Хотя в последние дни оптимизма поубавились, и даже стали говорить, что матчи в Италии могут проходить без болельщиков до октября.

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