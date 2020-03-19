Легендарный "Король футбола" оценил его эпоху и современный футбол

Легендарный бразильский игрок Пеле рассказал о разнице между футболом его эпохи и современным. Напомним, ранее сын Пеле рассказал о плохом самочувствии "Короля футбола".

"Сегодня быть футболистом гораздо сложнее. В мое время у нас было больше свободы. Было время остановить мяч. Сейчас не так. Раньше больше работали с мячом, а сейчас стремятся только разрушать. Те, кто платит за футбол, не хотят видеть защиту. В наше время играли зрелищнее, чем сейчас", – рассказал Пеле.

Пеле провел 18 лет в бразильском "Сантосе", а последние годы карьеры посвятил американскому клубу "Нью-Йорк Космос".

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Ранее легендарный игрок сборной Бразилии Пеле прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья – откровения "Короля футбола". Легандарный "Король футбола" не стал скрывать, что у него бывают неудачные дни: "Мне скоро 80 – это нормально"..

Смотрите сюжет о том, как легендарный Пеле женился в 75:

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