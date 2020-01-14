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Легендарный "лысый" испанец, который феерил в "Ливерпуле", вновь вернулся в Англию

14 января, 09:03

Пепе Рейна снова будет играть в АПЛ

Пепе Рейна

Пепе Рейна / Фото: Twitter

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Вратарь "Милана" Пепе Рейна вернулся в Англию, где играл за "Ливерпуля" с 2005 по 2013 год. 37-летний испанец перебрался в "Астон Виллу", цвета которой будет защищать на правах аренды до конца сезона. Об этом информирует официальный сайт англичан.

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В "Милан" Пепе Рейна перебрался летом 2018 года. Весь прошлой сезон он был резервистом Джанлуиджи Доннаруммы, и отыграл во всех турнирах лишь 12 матчей, половина из которых были в Лиге Европы. С 2005 по 2013 год испанец уже играл в АПЛ — в составе "Ливерпуля".

Кстати, бывший игрок "Динамо" может перейти в клуб из чемпионата Англии. Домагоем Видой интересуется "Астон Вилла".

Также добавим, что экс-форвард "Ливерпуля" сделал интимное признание. В английских средствах массовой информации появилась новость о довольно откровенном заявлении, которое сделал известный футболист Крауч.

Смотрите лучшие голы бывшего игрока "Ливерпуля" Питера Крауча:

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Милан Италия чемпионат Англии Астон Вилла Пепе Рейна

Источник: Сегодня|Спорт

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