Легендарный "лысый" испанец, который феерил в "Ливерпуле", вновь вернулся в Англию

Вратарь "Милана" Пепе Рейна вернулся в Англию, где играл за "Ливерпуля" с 2005 по 2013 год. 37-летний испанец перебрался в "Астон Виллу", цвета которой будет защищать на правах аренды до конца сезона. Об этом информирует официальный сайт англичан.
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В "Милан" Пепе Рейна перебрался летом 2018 года. Весь прошлой сезон он был резервистом Джанлуиджи Доннаруммы, и отыграл во всех турнирах лишь 12 матчей, половина из которых были в Лиге Европы. С 2005 по 2013 год испанец уже играл в АПЛ — в составе "Ливерпуля".
Кстати, бывший игрок "Динамо" может перейти в клуб из чемпионата Англии. Домагоем Видой интересуется "Астон Вилла".
Также добавим, что экс-форвард "Ливерпуля" сделал интимное признание. В английских средствах массовой информации появилась новость о довольно откровенном заявлении, которое сделал известный футболист Крауч.
Смотрите лучшие голы бывшего игрока "Ливерпуля" Питера Крауча:
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