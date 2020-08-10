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Легендарный соотечественник Луческу уволил сам себя с поста главного тренера

10 августа, 15:42

Олег Люлька Олег Люлька

Георге Хаджи покинул должность наставника в румынском клубе "Вииторул", владельцем которого он является

Легендарный Георге Хаджи по прозвищу "Карпатский Марадона", которого многочисленные опросы называют лучшим футболистом Румынии всех времен, ушел с поста главного тренера румынского "Вииторула". Об этом Хаджи сообщил на официальном сайте клуба.

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Фокус ситуации в том, что именно знаменитый соотечественник Мирчи Луческу Георге Хаджи является основателем, владельцем и президентом "Вииторула". Таким образом он уволил сам себя.

"Я покидаю должность главного тренера "Вииторула". С клубом я достиг самых прекрасных моментов в тренерской карьере, выиграв чемпионат Румынии, Кубок Румынии и Суперкубок страны", – отметил Хаджи

Георге Хаджи

Георге Хаджи / Фото: Getty Images

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Новым наставником "Детей Хаджи", как называют "Вииторул", будет испанец Рубен де ла Баррера, которые в свои 35 лет имеет 16-летний опыт тренерской работы. Его последним клубом был катарский "Аль-Ахли".

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Добавим, что Георге Хаджи как игрок становился обладателем Суперкубка УЕФА в составе "Стяуа" и "Галатасарая". Первый из этих трофеев он выиграл в 1987 году, забив победный мяч в матче с киевским "Динамо" (1:0).

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увольнение чемпионат Румынии Георге Хаджи Вииторул
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