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Легендарный стадион "Манчестер Юнайтед" отныне можно будет собрать своими руками

14 января, 10:14

Знаменитый "Олд Траффорд" появится в Lego

Стадион "Манчестер Юнайтед"

Стадион "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании договора с датским производителем игрушек Lego, который теперь будет партнером клуба. Компания презентовала это сотрудничество, выпустив макет легендарного домашнего стадиона команды "Олд Траффорд", что приурочено к 110-летию "Красных дьяволов".

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Макет арены выполнен в масштабе 1:600 и состоит из 3898 деталей, который передает, в том числе архитектурные композиции стадиона статую "Троицы" и часы Мюнхенского мемориала.

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"МЮ" под руководством норвежца Оле-Гуннара Сульшера занимает в данный момент пятое место в Английской премьер-лиге, набрав 34 очка после 22 туров и отставая на пять баллов от идущего четвертым "Челси".

Кстати, у тренера "МЮ" серьезные проблемы с налоговой. Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер может оказаться в тюрьме из-за махинаций с налоговой в Норвегии. Ему светит шесть лет тюремного заключения.

Смотрите, как "МЮ" играет под руководством Сульшера:

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lego чемпионат Англии Манчестер Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

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