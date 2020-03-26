Легендарный стадион в Бразилии превратили в госпиталь, а Ледовый дворец Мадрида – в морг

Помимо Мараканы, под "больницы" в Бразилии пойдут арены "Коринтианса", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантоса"

Легендарный бразильский стадион "Маракана", который принимал в том числе матчи чемпионата мира по футболу 2014 года и летнюю Олимпиаду-2016, превращен в полевой госпиталь. Об этом сообщает президент "Фламенго" Родольфо Ландим. Дело в том, что вспышка пандемии коронавируса активно коснулась и Бразилию. Свободных коек в больнице не хватает, а количество инфицированных в стране составляет более 2 500 тысяч человек.

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"В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней", – рассказал Родольфо Ландим в интервью Al Jazeera.

Помимо "Мараканы", в эксплуатацию под госпитали в Бразилии пойдут и другие стадионы: арены "Коринтианса", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантоса".

Напомним, что Мадридский ледовый дворец используют в качестве морга. Все морги города переполнены людьми, которые скончались из-за коронавируса. Поэтому власть и решилась на такой решительный шаг.

"Это идеальное место для штабелирования трупов. Я говорю об условиях размещения. Здесь можно избежать разложения в течение необходимых дней. Трупы будут храниться на катке, где поддерживается температура ноль градусов", – сообщил член правительства города El Espanol. Реклама

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