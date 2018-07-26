Легендарный тренер Алекс Фергюсон выступил с обращением после перенесенного инсульта

Вчера, 18:42

Шотландец поблагодарил врачей, болельщиков и пожелал удачи "Манчестер Юнайтед"

Алекс Фергюсон. Фото AFP
Алекс Фергюсон. Фото AFP

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон записал видеообращение, в котором поблагодарил врачей и болельщиков за поддержку после перенесенного инсульта и операции. Напомним, в мае 76-летний Фергюсон попал в больницу, где успешно перенес операцию после инсульта.

"В первую очередь спасибо врачам. Поверьте, я бы не сидел здесь сегодня, если бы эти люди не оказали мне такой уход. Спасибо вам от меня и от лица всей моей семьи.

Было приятно получать сообщения от болельщиков со всего мира. Ваши добрые слова и пожелания здоровья помогали мне.

И последнее. Желаю удачи Жозе Моуринью и команде. Большое спасибо. Спасибо за вашу поддержку", – сказал Фергюсон.

Ранее мы писали, Алекс Фергюсон, выйдя из комы 7 мая после операции, смог сесть и пообщаться с родственниками и друзьями. Первым делом шотландский специалист поинтересовался у своего сына Даррена, который возглавляет клуб английской первой лиги "Донкастер Роверс", как сыграла его команда в заключительном матче сезона с "Уиган Атлетик" (0:1).

Сэр Алекс был у руля манкунианского гранда 27 лет (1986-2013). Под его руководством "Манчестер Юнайтед" выиграл, среди прочего, дважды Лигу чемпионов и становился чемпионом Премьер-лиги тринадцать раз. Завоевав в общей сложности 38 трофеев, Фергюсон является самым успешным тренером в истории британского футбола.
футбол, Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон

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