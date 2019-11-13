Легендарный тренер Арсен Венгер снова в деле: француз будет работать на благо ФИФА

Арсен Венгер / Фото: Getty Images

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Французский тренер Арсен Венгер возглавил департамент развития мирового футбола Международной федерации футбола. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. Ранее сообщалось, что "Бавария" на короткий срок заманит к себе легендарного француза, но слухи в итоге не оправдались.

Сообщается, что 70-летний специалист будет отвечать за надзор и стимулирование роста и развития мужского и женского футбола во всем мире. Также Венгер будет ведущим специалистом по техническим вопросам в качестве члена консультативных групп, которые будут участвовать в процессе рассмотрения и принятия решений о возможных изменениях в правилах футбола.

"Я с нетерпением жду начала этой важнейшей деятельности, не только потому, что мне всегда было интересно анализировать футбол с более широкой точки зрения, но и потому, что миссия ФИФА как органа управления футболом действительно глобальна. Я считаю, что новая ФИФА, которую мы наблюдаем в последние годы, имеет сам спорт в центре своих идей и полна решимости развивать игру во многих ее компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в эту цель и вложу в свою работу всю энергию", – признался Венгер.

Ранее мы писали, что Венгер вместе с Валерием Лобановским входит в рейтинг лучших тренеров за всю историю. Возглавляет список легенда "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

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