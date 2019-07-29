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Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" завершил игровую карьеру

Сегодня, 18:28

Патрис Эвра решил повесить бутсы на гвоздь

Патрис Эвра и Алекс Фергюсон

Патрис Эвра и Алекс Фергюсон / Фото: Instagram

Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" завершил игровую карьеру https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD Футбол Патрис Эвра решил повесить бутсы на гвоздь

Известный французский защитник Патрис Эвра официально объявил о завершении карьеры футболиста. Футболист планирует в будущем получить тренерскую лицензию и начать тренировать какой-то клуб.

"Моя карьера игрока официально завершена. В 2013 году я начал учиться на тренерскую лицензию УЕФА категории В. Хочу получить ее и взяться за лицензию категории А. Если все пойдет хорошо, через полтора года я буду готов возглавить команду. Сэр Алекс Фергюсон в свое время сказал, что двое его игроков станут тренерами высокого уровня: Райан Гиггз и Патрис Эвра", – сказал 38-летний француз.

За свою карьеру француз успел поиграть во многих клубах, среди которых "Ницца", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Марсель", "Вест Хэм". Игрок провел 733 матча на клубном уровне и 81 поединок в составе национальной сборной.

За это время Эвра забил 17 голов, завоевал пять титулов в АПЛ, дважды выигрывал в чемпионате Италии. Также на его счету победы в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира, Кубке и Суперкубке Италии.

Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.

Также добавим, что "Красные дьяволы" договорились с Лестером о покупке защитника сборной Англии. Это будет один из рекордных трансферов. 

Смотрите обзор поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом": 

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Манчестер Юнайтед Ювентус Турин Вест Хэм Патрис Эвра

Источник: La Gazzetta dello Sport

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