Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" завершил игровую карьеру

Известный французский защитник Патрис Эвра официально объявил о завершении карьеры футболиста. Футболист планирует в будущем получить тренерскую лицензию и начать тренировать какой-то клуб.
"Моя карьера игрока официально завершена. В 2013 году я начал учиться на тренерскую лицензию УЕФА категории В. Хочу получить ее и взяться за лицензию категории А. Если все пойдет хорошо, через полтора года я буду готов возглавить команду. Сэр Алекс Фергюсон в свое время сказал, что двое его игроков станут тренерами высокого уровня: Райан Гиггз и Патрис Эвра", – сказал 38-летний француз.
За свою карьеру француз успел поиграть во многих клубах, среди которых "Ницца", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Марсель", "Вест Хэм". Игрок провел 733 матча на клубном уровне и 81 поединок в составе национальной сборной.
За это время Эвра забил 17 голов, завоевал пять титулов в АПЛ, дважды выигрывал в чемпионате Италии. Также на его счету победы в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира, Кубке и Суперкубке Италии.
Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.
Также добавим, что "Красные дьяволы" договорились с Лестером о покупке защитника сборной Англии. Это будет один из рекордных трансферов.
Смотрите обзор поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом":
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