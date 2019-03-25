Легенду "Ливерпуля" избили в центре Лидса
Гари Макаллистер подвергся нападению, когда ждал с женой такси
Легенда шотландского футбола Гари Макаллистер подвергся нападению в Лидсе. 53-летний экс-игрок "Лидса", "Ливерпуля" и сборной Шотландии посещал матч легенд "Ливерпуля" и "Милана" на "Энфилде". После Макаллистер отправился в Лидс, где сводил свою 40-летнюю жену Хейли в ресторан. После ужина пара ожидала такси в центре Лидса, когда на Гари напали.
Застигнутый врасплох Макаллистер получил удар в лицо и упал наземь, а его жена в это время кричала и пыталась оттащить от мужа нападавшего. Как утверждает The Sun, причиной нападения стал лишь тот факт, что Макаллистер в прошлом был футболистом.
Нападавший успел скрыться, а прибывшие сотрудники полиции отвели Макаллистера в больницу, где на губу ему наложили 10 швов.
В настоящее время Макаллистер работает в тренерском штабе Стивена Джеррарда в "Глазго Рейнджерс".
Ранее мы рассказывали, что определились лучшие футболисты на каждой позиции в истории английской Премьер-лиги среди легионеров.
Напомним, что сегодня в отборе на Евро-2020 состоится матч Люксембург – Украина: онлайн идет на нашем сайте.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Легенду "Ливерпуля" избили в центре Лидса". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как 9 лет назад: "Ливерпуль" обыграл "Милан" в матче легенд
Стивен Джеррард и Андреа Пирло отличились красивыми голами
"Ливерпуль" в Мюнхене добыл путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов
Мерсисайдцы уверенно обыграли "Баварию" и вышли в следующий раунд турнира