Легенду "Ливерпуля" избили в центре Лидса

Гари Макаллистер подвергся нападению, когда ждал с женой такси

Гари Макаллистер. Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Легенду "Ливерпуля" избили в центре Лидса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8a4/6a7/5c98a46a798da.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8a4/6a7/5c98a46a798da.jpeg 2019-03-25T11:50:45+02:00 Футбол Гари Макаллистер подвергся нападению, когда ждал с женой такси

Легенда шотландского футбола Гари Макаллистер подвергся нападению в Лидсе. 53-летний экс-игрок "Лидса", "Ливерпуля" и сборной Шотландии посещал матч легенд "Ливерпуля" и "Милана" на "Энфилде". После Макаллистер отправился в Лидс, где сводил свою 40-летнюю жену Хейли в ресторан. После ужина пара ожидала такси в центре Лидса, когда на Гари напали.

Застигнутый врасплох Макаллистер получил удар в лицо и упал наземь, а его жена в это время кричала и пыталась оттащить от мужа нападавшего. Как утверждает The Sun, причиной нападения стал лишь тот факт, что Макаллистер в прошлом был футболистом.

Нападавший успел скрыться, а прибывшие сотрудники полиции отвели Макаллистера в больницу, где на губу ему наложили 10 швов.

В настоящее время Макаллистер работает в тренерском штабе Стивена Джеррарда в "Глазго Рейнджерс".

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