Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Легенду "МЮ" обвинили в незаконных ставках на матчи

Сегодня, 20:23

Пол Скоулз сделал 140 ставок, нарушив правила Футбольной Ассоциации

Пол Скоулз
Пол Скоулз. Фото: AFP

Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пола Скоулза в ставках на футбольные матчи, сообщает The Guardian.

В период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года Скоулз сделал 140 ставок, нарушив правила ФА. На обвинения Скоулз должен ответить до 26 апреля.

Скоулз недавно покинул пост главного тренера клуба четвертого английского дивизиона "Олдхэм Атлетик", в котором проработал чуть больше месяца.

Напомним, Пол Скоул является двукратным победителем Лиги чемпионов, одиннадцатикратным чемпионом Англии. Также он пять раз выигрывал Суперкубок страны, трижды завоевывал Кубок Англии и еще два раза становился обладателем Кубка лиги. За "красных дьяволов" Скоулз выступал с 1994 по 2013 год. За это время принял участие в 718 матчах и забил 155 мячей.

Сейчас 44-летний Скоулз владеет 10% акций клуба "Солфорд Сити", выступающем в пятом по значимости дивизионе Англии. 

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионом манкунианцы поборются за выход в полуфинал. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег ставки, Манчестер Юнайтед, Пол Скоулз

Вы сейчас просматриваете новость " Легенду "МЮ" обвинили в незаконных ставках на матчи". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Подробности и видео задержания вооруженных людей дома Зеленского

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Жена одного из самых дорогих футбольных защитников в мире

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской

Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и Суху Балку

Тюремная роба для женщин: в сети жестко высмеяли моду «ДНР»

"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом стихе

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

В день рождения Л.Украинки Климкин напомнил о ее словах про Крым
Загрузка...

Жена динамовского форварда показала свое фото с ограничением 18+

Вчера, 12:34

Возлюбленная нападающего Франа Соля рассекретила кадры своего досуга в украинской столице

Джеймс открыл дверь динозаврам и оленям: старт плей-офф НБА

Вчера, 12:13

Чемпионские перстни второй год кряду сулят "Голден Стейт Уорриорз" со Стефеном Карри

Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей"

Вчера, 11:20

Боксер с гондурасскими корнями обещает озолотить украинского чемпиона, а затем лишить его поясов

"Шахтер", "Динамо" и "Александрия" побеждают: результаты 24 тура украинской Премьер-лиги

14 апреля, 21:46

"Шахтер" обыграл "Зарю", "Динамо" справилось с Мариуполем, а "Львов" пал перед командой Шарана

Ломаченко обрушился с обвинениями на рефери боя с Кроллой

13 апреля, 22:32

По словам украинца, в том, что он принялся преждевременно отмечать свой выигрыш, виноват судья

Геннадий Кернес делает из Харькова электоральный анклав

Ведущий "Прямого" удалил свою злую "шутку" про Нотр-Дам

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма