Легенду "МЮ" обвинили в незаконных ставках на матчи

Пол Скоулз сделал 140 ставок, нарушив правила Футбольной Ассоциации

Пол Скоулз. Фото: AFP

Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пола Скоулза в ставках на футбольные матчи, сообщает The Guardian.

В период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года Скоулз сделал 140 ставок, нарушив правила ФА. На обвинения Скоулз должен ответить до 26 апреля.

Скоулз недавно покинул пост главного тренера клуба четвертого английского дивизиона "Олдхэм Атлетик", в котором проработал чуть больше месяца.

Напомним, Пол Скоул является двукратным победителем Лиги чемпионов, одиннадцатикратным чемпионом Англии. Также он пять раз выигрывал Суперкубок страны, трижды завоевывал Кубок Англии и еще два раза становился обладателем Кубка лиги. За "красных дьяволов" Скоулз выступал с 1994 по 2013 год. За это время принял участие в 718 матчах и забил 155 мячей.

Сейчас 44-летний Скоулз владеет 10% акций клуба "Солфорд Сити", выступающем в пятом по значимости дивизионе Англии.

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионом манкунианцы поборются за выход в полуфинал. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед".

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